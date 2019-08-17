 Наверх

SOCAR добился сохранения стабильного уровня добычи во II квартале 2019 года за счет собственных возможностей

​SOCAR во II квартале 2019 года добился сохранения стабильной добычи

Во II квартале 2019 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) за счет собственных возможностей добыла 1,928 млн тонн нефти, 1,672 млрд кубометров газа, добившись сохранения стабильного уровня добычи по отношению к соответствующему периоду прошлого года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

Для сохранения стабильного уровня добычи на нефтяных и газовых месторождениях, эксплуатируемых компанией, было продолжено исполнение плана комплексных мероприятий, восстановлена деятельность ряда старых скважин, снятых с эксплуатации, не пробурены новые скважины, в целом объем буровых работ увеличен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во II квартале текущего года объем проведенных компанией буровых работ составил 41 593 метра.

В отчетный период SOCAR экспортировала 4 911,586 тыс. тонн сырой нефти, включая прибыльную нефть с АЧГ, 172,292 млн кубометров природного газа, 604,6 тыс. тонн нефти и нефтехимических продуктов. Хотя в экспорте сырой нефти наблюдалось сокращение, однако в экспорте нефти и нефтехимической продукции зарегистрирован 48%-ный рост. Это показывает, что одним из факторов сокращения экспорта сырой нефти и газа является направление большего количества продукции на обработку.

Во втором квартале по стране, включая другие добывающие компании, добыто 9,061 млн тонн нефти, 8,238 млрд кубометров газа. В этот период из страны экспортировано 2 421,574 млн кубометров природного газа. С запуском Южного газового коридора экспорт природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос примерно на 37%.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!