​SOCAR вновь выставил на продажу пакет акций Petkim

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приняла решение о продаже части своего долевого участия в Petkim Holding, являющейся активом компании в Турции. Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, в ближайшие дни SOCAR обратится по данному вопросу в Стамбульскую фондовую биржу.

"26 июня или же в последующие дни мы обратимся в Стамбульскую фондовую биржу для продажи части наших акций в Petkim Petrokimya Holdinq, по которым 8 июня сделка купли-продажи была аннулирована", - заявили в SOCAR Energy Turkey.

Отметим, что доля SOCAR в Petkim составляет 61,32%. Долевое участие в 1,6%, которую компания предполагала продать потенциальному инвестору, включает 16 млн. акций общей номинальной стоимостью 16 млн. турецких лир (TRY). Пакет акций каждая стоимостью 4 лиры планировалось продать за 64 млн. турецких лир. На фоне парламентских выборов 7 июня в Турции курс доллара вырос на 7%.