SOCAR вновь оказал продовольственную помощь пожилым и малоимущим - ВИДЕО

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) продолжает оказывать продовольственную помощь пожилым и малообеспеченным семьям в различных районах столицы.

Об этом Report сообщили в компании.

"Под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева в нашей стране продолжаются меры по борьбе с коронавирусом. В соответствии с призывами главы государства и первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой, в связи с карантинным режимом на постоянной основе раздается помощь людям старше 65 лет, одиноким, пожилым гражданам, а также малообеспеченным семьям", - говорится в заявлении.

Сотрудники различных структур SOCAR принимают участие в кампаниях по оказанию поддержки, оказывая продовольственную помощь пожилым и малоимущим семьям в различных районах столицы. "Семьи, получившие помощь, выразили глубокую признательность главе государства господину Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан ханум Алиевой за оказанное внимание и заботу. Акции SOCAR продолжатся и в других пунктах в ближайшие дни", - отмечено в заявлении.