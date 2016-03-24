SOCAR внесла ясность в вопрос сделки по Petkim

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR продала 2,75 процента акций в турецком нефтехимическом комплексе Petkim зарубежному инвестиционному фонду. Об этом Report заявили в SOCAR.

"Это обычная торговая сделка, то есть процесс продажи акций, приобретенных несколько лет назад по более низкой цене. Она позволила продать каждую акцию дороже приблизительно в 2,5 раза и получить значительную прибыль. Средства, полученные от продажи этого пакета акций, планируется использовать для других инвестиционных целей", - заявили в SOCAR.

В компании отметили, что данная сделка не повлияет на объем контрольного пакета акций в Petkim, и SOCAR продолжит эффективное управление этим предприятием.

Покупка иностранным фондом акций Petkim по более высокой цене еще раз демонстрирует привлекательность данного актива.