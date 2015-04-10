​SOCAR внесла ясность в вопрос закрытия представительства в Стамбуле

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Информация о закрытии офиса Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции не соответствует действительности. Об этом сообщили Report в Управлении инвестиций SOCAR.

В Управлении сказано, что в компании SOCAR в Турции проводится реструктуризация. В рамках этих работ офис в Стамбуле будет переведен в Анкару и, в соответствии с процедурными правилами, об этом дано объявление в газетах.

"Представительство SOCAR в Турции по своему объему является самой крупномасштабной зарубежной структурой. Не может быть и речи о его ликвидации. Однако в SOCAR Türkiyə, включающей 28 компаний, в ряде случаев необходимо провести реструктуризацию", - сказали в Управлении инвестиций.

Отметим, что сегодня некоторые СМИ распространили информацию о закрытии представительства SOCAR в Стамбуле.