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    ​SOCAR внесла ясность в вопрос закрытия представительства в Стамбуле

    В компании SOCAR в Турции проводится реструктуризация

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Информация о закрытии офиса Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции не соответствует действительности. Об этом сообщили Report в Управлении инвестиций SOCAR.

    В Управлении сказано, что в компании SOCAR в Турции проводится реструктуризация. В рамках этих работ офис в Стамбуле будет переведен в Анкару и, в соответствии с процедурными правилами, об этом дано объявление в газетах.

    "Представительство SOCAR в Турции по своему объему является самой крупномасштабной зарубежной структурой. Не может быть и речи о его ликвидации. Однако в SOCAR Türkiyə, включающей 28 компаний, в ряде случаев необходимо провести реструктуризацию", - сказали в Управлении инвестиций.

    Отметим, что сегодня некоторые СМИ распространили информацию о закрытии представительства SOCAR в Стамбуле.

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