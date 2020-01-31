Зеленский: SOCAR внес весомый вклад в энергетическую инфраструктуру Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым.

Как сообщает Report, об этом В.Зеленский написал на своей странице в Facebook.

Встреча состоялась в Киеве в рамках программы XII заседания межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

В ходе встречи были отмечены весомый вклад компании SOCAR в развитие энергетической инфраструктуры Украины, а также обозначены новые инвестиционные проекты с участием SOCAR в нефтегазовой промышленности.

Президент Украины отметил важность реализации договоренностей, достигнутых во время его официального визита в Азербайджан в декабре 2019 года.

Во встрече также приняли участие вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и генеральный директор ООО "SOCAR Украина" Эльчин Мамедов.