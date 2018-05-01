SOCAR внес изменения в условия и правила зарубежной стипендиальной программы

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В условия и правила зарубежной стипендиальной программы Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) внесены изменения.

Как сообщает Report, с этого года воспользоваться программой обучения за рубежом смогут только молодые специалисты, работающие в SOCAR.

Стипендиальная программа SOCAR стартовала в 2006 году. В рамках программы около 50 молодых людей ежегодно получают возможность учиться за рубежом за счет SOCAR. Стипендия SOCAR покрывает все расходы, включая плату за обучение, получение визы, медицинскую страховку, проживание, транспортные расходы и пр.