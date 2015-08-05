​SOCAR внедряет новую технологию по переводу бензинового двигателя на газ

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ "Мы переведем бензиновые двигатели автотранспортных средств на принцип работы с газом, после чего они будут работать на сжатом газе".

Об этом сообщили Report в SOCAR Petroleum CNG.

По информации, часть подготовительных работ в этом направлении уже завершена: "Мы будем использовать новые технологии. Планируем применить известную итальянскую технологию CuboGas. Уже готово здание для осуществления работ по переводу двигателя. Уточняются некоторые вопросы относительно внедрения технологии. Мы думаем завершить процесс в ближайшие два месяца, и перейти к очередным работам", - сообщили в компании.

Отметим, что SOCAR в ближайшие несколько лет намерен довести долю сжатого газа на топливном рынке страны до 30%.