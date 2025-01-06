SOCAR вложил $2 млрд в турецкий нефтехимический комплекс Petkim

Суммарные инвестиции компании SOCAR Turkiye Enerji в заводы турецкого нефтехимического комплекса Petkim за период 2008-2024 года составили порядка $2 млрд.

Суммарные инвестиции компании SOCAR Turkiye Enerji в заводы турецкого нефтехимического комплекса Petkim в 2008-2024гг составили порядка $2 млрд.

Как передает корреспондент Report, об этом глава бизнес-подразделения SOCAR Turkiye по нефтепереработке и нефтехимии Кянан Мирзоев заявил сегодня на пресс-конференции в Стамбуле.

"В среднем ежегодный объем инвестиций SOCAR Turkiye Enerji в заводы нефтехимического комплекса Petkim составлял $113 млн.

В целом, капитальные вложения (CAPEX) компании на эти цели за 2008-2024гг составили около $2 млрд",- сказал Мирзоев.

Он отметил, что помимо этих капитальных вложений, в Petkim в 2018 и в 2022 годах были осуществлены плановые расходы на капремонт.

"Эти инвестиции сыграли важную роль в повышении производственной устойчивости заводов комплекса",- сказал Мирзоев.