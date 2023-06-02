SOCAR: Ведутся переговоры с иностранными компаниями для ускорения поисково-разведочных работ на структуре "Бабек"

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры с иностранными компаниями с целью ускорения поисково-разведочных работ на перспективной структуре "Бабек", расположенной в азербайджанском секторе Каспийского моря. Как сообща

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры с иностранными компаниями с целью ускорения поисково-разведочных работ на перспективной структуре "Бабек", расположенной в азербайджанском секторе Каспийского моря.



Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде в ходе своего выступления во второй день Бакинского энергетического форума.



По его словам, 10 мая этого года с французской компанией TotalEnergis был подписан меморандум о взаимопонимании для начала названных работ.



Х.Юсифзаде также добавил, что запасы структуры "Бабек" могут быть в два раза больше чем на месторождении "Умид", запасы которого составляют 200 млрд кубометров: "В целом, перед SOCAR стоят задачи по увеличению интенсивности бурения на месторождениях "Умид" и "Абшерон", переоценке результатов поисково-разведочных работ на перспективных структурах "Бабек", "Нахчыван", "Зафар-Машал" и "Шафак Асиман", бурению новых скважин на этих территориях и ускорению реализации этих проектов".