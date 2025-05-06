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SOCAR ведет переговоры о покупке крупной газовой электростанции в Турции

SOCAR ведет переговоры о покупке крупной газовой электростанции в Турции 16:06
Энергетика
6 мая 2025 г. 16:21
SOCAR ведет переговоры о покупке крупной газовой электростанции в Турции

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры о покупке в Турции электростанции комбинированного цикла.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Bloomberg HT.

Согласно информации, SOCAR подала предложение на сумму $225–250 млн на покупку Центрально-Анатолийской электростанции комбинированного цикла мощностью 870 МВт, принадлежащей турецкой компании Gama Enerji A.Ş.

Стороны договорились продолжить переговоры на базе данного предложения.

Приобретение электростанции создаст для SOCAR альтернативные возможности по укреплению позиций компании на растущем рынке электроэнергии Турции и получении дополнительного дохода.

По данным источников, SOCAR пока не представила юридически обязывающего предложения, а возможное соглашение может вступить в силу после одобрения правлениями обеих компаний.

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Версия на английском языке SOCAR negotiating to acquire large gas-fired power plant in Türkiye
Версия на азербайджанском языке SOCAR Türkiyədə iri qaz elektrik stansiyasını almaq üçün danışıqlar aparır

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