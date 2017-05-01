SOCAR вдвое нарастил экспорт из порта Новороссийск

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-апреле этого года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 489 206 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этих объемов экспорта на апрель пришлось 84 793 тонн.

За четыре месяца года экспорт из порта Новороссийск увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что трубопровод Баку-Новороссийск проложен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода сырая нефть поставляется в порт Новороссийск, пролегая через территорию России. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года. Первую партию нефти транспортировали на мировой рынок 25 октября 1997 года.