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    ​SOCAR в январе увеличил объем бурильных работ на 37%

    В январе произведено около 10 км бурильных работ

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в январе этого года произвела бурильные работы протяженностью 9 809 м.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, все из них относятся к эксплуатационным работам. В январе произведено на 37% больше бурильных работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Отметим, что в январе передана в эксплуатацию 1 новая пробуренная скважина. 

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