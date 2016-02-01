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    SOCAR в январе экспортировал из порта Супса 254 тыс. тонн нефти

    Это на 0,02% ниже аналогичного показателя за 2015 год

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) в январе этого года экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 254 048 тонн сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 0,02% ниже аналогичного показателя за 2015 год.

    Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

    Сырая нефть транспортируется по Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса, посредством которого часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" азербайджанского сектора Каспия, выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн. тонн.

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