SOCAR в январе экспортировал из порта Джейхан 1,5 млн. тонн сырой нефти

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2016 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 1 510 913 тонн сырой нефти. Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 11% меньше по сравнению с январем 2015 года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году.