SOCAR: В связи с погодными условиями усилены меры безопасности

"В связи с погодными условиями усилены меры безопасности, работы на открытых площадках приостановлены".

"В связи с погодными условиями усилены меры безопасности, работы на открытых площадках приостановлены".

Об этом Report сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, 70 сотрудников SOCAR эвакуированы.

Ранее было объявлено предупреждение в связи с изменением погодных условий в Азербайджане. По данным Бюро гидрометеорологических прогнозов, в Баку и на Абшеронском полуострове со второй половины дня 10 ноября по 12 ноября ожидается неустойчивая погода.

С вечера 10 ноября до полудня 11 ноября местами ожидается дождь. Северо-западный ветер усилится до 18-23 м/с, местами до 27-32 м/с, вечером 10 ноября, ночью и утром 11 ноября скорость ветра на полуострове усилится до 35-38 м/с.

Температура воздуха опустится на 5-10° по сравнению с предыдущими днями и составит 9° тепла.