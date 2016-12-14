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    SOCAR: В связи с погодными условиями предприняты необходимые меры

    Руководящие работники привлечены к дежурству

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В связи с порывистым ветром, наблюдающимся в настоящее время на территории города Баку и Абшеронском полуострове, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) предприняла все необходимые меры на морских платформах, дала соответствующие инструкции.

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы SOCAR Низамеддин Гулиев.

    Он отметил, что на морских платформах установлено дежурство, к которому привлечены и руководящие работники компании.

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