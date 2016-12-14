SOCAR: В связи с погодными условиями предприняты необходимые меры

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В связи с порывистым ветром, наблюдающимся в настоящее время на территории города Баку и Абшеронском полуострове, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) предприняла все необходимые меры на морских платформах, дала соответствующие инструкции.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы SOCAR Низамеддин Гулиев.

Он отметил, что на морских платформах установлено дежурство, к которому привлечены и руководящие работники компании.