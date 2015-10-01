​SOCAR в прошлом месяце увеличил экспорт нефти из порта Джейхан на 6%

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ За сентябрь 2015 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 1 836 547 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 6,4% больше по сравнению с сентябрем 2014 года.

За январь-сентябрь текущего года из порта Джейхан экспортировано 13 108 589 тонн или на 16% меньше нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году.

Показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Отметим, что в сентябре цена одного барреля сырой нефти марки Brent на мировых рынках составила 47,61 долларов, Urals- 47,19 долларов, BTC FOB Ceyhan - 49,04 долларов.