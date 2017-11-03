SOCAR в прошлом месяце перевыполнил план по бурению скважин

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в октябре этого года произвела буровые работы протяженностью 11 284 м.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них 10 343 м пришлось на эксплуатационные, 941 м - разведочные работы.

В январе-октябре произведено 114 909 м буровых работ, из которых 106 593 м пришлось на эксплуатационные, 8 316 м - разведочные.

В октябре было завершено строительство и передано в эксплуатацию 10 скважин против прогнозируемых 7-ми. Из них 2 – на "Нефтяных камнях", 2 – "Западном Абшероне", 2 – "Пираллахы", остальные на "Булла-дениз", "Гарадаг", "Саадан" и "Банка Дарвина".

С начала года передано в эксплуатацию 66 скважин.