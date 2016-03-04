​SOCAR в прошлом году реализовал в Грузии 105 млн. литров топлива

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) посредством розничной сети сервис-центров в Грузии в 2015 году реализовала 104 800 877 литров топлива.

Как сообщает Report, об этом сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в распложенном в Тбилиси головном офисе сети сервис-центров дочерней компании SOCAR - ООО SOCAR Georgia Petroleum.

Посетивший центр Р.Абдуллаев ознакомился с созданными здесь условиями. Главу SOCAR проинформировали о том, что сейчас на территории Грузии функционирует 19 сервис-центров, из них 5 - в Тблилиси, 7 - в Восточной Грузии, 7 - в Западной Грузии.

Отмечено, что отвечающий современным требованиям головной офис сервис-центров сдан в эксплуатацию в 2015 году. Офис обеспечен современным оборудованием, оформлен по особому дизайну. В прошлом году с целью повышения уровня продаж проведены структурные изменения во всей системе, в том числе, сети сервис-центров SOCAR Georgia Petroleum. Президент SOCAR остался доволен созданными в головном офисе условиями, пожелал успехов сотрудникам.

Отметим, что в рамках визита президент SOCAR встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. В ходе встречи стороны обсудили интересующие вопросы, перспективы двустороннего сотрудничества. Затем состоялась церемония подписания документов. Документы подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и другие официальные лица компании, с грузинской стороны - вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе, генеральный директор Нефтегазовой корпорации Грузии Давид Твалабеишвили.

После церемонии подписания президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и министр энергетики Грузии К.Каладзе провели пресс-конференцию.

Визит президента SOCAR в Грузию продолжается.