SOCAR в прошлом году экспортировала в Грузию более 219 тыс. тонн нефтепродуктов

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ В 2017 году Азербайджан экспортировал в Грузию более 219 336 тонн нефтепродуктов.

Об этом Report сообщили в дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии SOCAR Energy Georgia.

В компании также отметили, что в целом в 2017 году из Азербайджана в Грузию транспортировано 2,203 млрд кубометров природного газа.

Отметим, что SOCAR осуществляет деятельность в Грузии посредством компании SOCAR Energy Georgia. SOCAR Energy Georgia была учреждена в 2006 году.

На рынке Грузии SOCAR осуществляет оптовую и розничную продажу нефтепродуктов Азербайджана и третьих сторон. Эти операции осуществляются посредством SOCAR Georgia Petroleum. В Грузии под брендом SOCAR функционируют 115 АЗС.

Азербайджан – главный поставщик газа Грузии. Азербайджанский газ транспортируется в Грузию по двум трубопроводам – Южно-Кавказский трубопровод и трубопровод Газимагомед-Газах.

Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) транспортирует газ-конденсат, добываемый с “Шахдениз”, Газимагомед-Газах – добываемый SOCAR газ.

Посредством компании SOCAR Georgia Gas SOCAR управляет газораспределяющей сетью Грузии. Компания SOCAR Georgia Gas была создана в 2007 году.