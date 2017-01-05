SOCAR в прошлом году экспортировал из порта Супса 2,4 млн тонн нефти

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В 2016 году Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) экспортировала из порта Супса (Черное море, Грузия) 2 383 854 тонны сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 14,7% меньше аналогичного показателя 2015 года.

На декабрь приходится 170 965 тонн общего объема экспорта нефти из порта Супса за прошлый год, что на 32,5% меньше показателя за декабрь 2015 года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании. Сырая нефть транспортируется по Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса, посредством которого часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" азербайджанского сектора Каспия, выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн тонн.