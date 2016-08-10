​SOCAR в прошлом месяце выплатил в госбюджет 127 млн. манатов

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В июле 2016 года отчисления Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в госбюджет страны составили 127,110 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в целом в январе-июле текущего года отчисления компании в госбюджет составили 788,852 млн. манатов.

Помимо этого, в июле этого года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты 12,074 млн. манатов, что по сравнению с июлем прошлого года больше на 901 тыс. манатов или 8,1%.

В целом, в январе-июле 2016 года перечисления компании в Государственный фонд социальной защиты составили 81,606 млн. манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 649 тыс. манатов или 0,8%.