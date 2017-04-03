SOCAR в первом квартале экспортировал 206 тыс. тонн дизтоплива

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В марте 2017 года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало 60 674 тонн дизельного топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в прошлом месяце также экспортированы 3 960 тонн авиатоплива, 7 912 тонн полиэтилена высокой плотности, 2 355 тонн изопропилового спирта, 4 814 тонн жидкой пиролизной смолы, 2 895 тонн пропилена и 3 895 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

В целом, в январе-марте 2017 года экспортировано 205 827 тонн дизельного топлива, 14 896 тонн авиатоплива, 24 279 тонн полиэтилена высокой плотности, 3 989 тонн изопропилового спирта, 17 212 тонн жидкой пиролизной смолы, 11 188 тонн пропилена и 8 677 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

В марте 2017 года на мировом рынке цена этилированного бензина (для 1 тонны) составила 517,72 доллара, авиатоплива - 475,47 доллара, дизельного топлива - 448,48 доллара, полиэтилена высокой плотности – 1 288 долларов, бутилен-бутадиеновой фракции - 752,08 доллара, жидкой пиролизной смолы - 517,72 доллара, пропилена – 865 евро, изопропилового спирта – 1 330 евро.

В марте стоимость сырой нефти марки Brent на мировом рынке составила 51,75 доллара/баррель, Urals – 50,20 доллара/баррель, BTC FOB Ceyhan – 52,86 доллара/баррель.