SOCAR в первом квартале добыл 1,5 млрд. кубометров газа

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-марте этого года добыла 1 595,3 млн. кубометров природного газа.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, за этот период добыча природного газа сократилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

На март приходится 547,8 млн. кубометров общего объема добычи за первый квартал этого года. Добыча газа в марте сократилась на 5,6% в годовом исчислении.

Отметим, что за январь-март в Азербайджане добыто 7,471 млрд. кубометров природного газа.