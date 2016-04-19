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    SOCAR в первом квартале добыл 1,5 млрд. кубометров газа

    Это на 4,5% ниже аналогичного показателя прошлого года

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-марте этого года добыла 1 595,3 млн. кубометров природного газа.

    Как передает Report со ссылкой на SOCAR, за этот период добыча природного газа сократилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

    На март приходится 547,8 млн. кубометров общего объема добычи за первый квартал этого года. Добыча газа в марте сократилась на 5,6% в годовом исчислении.

    Отметим, что за январь-март в Азербайджане добыто 7,471 млрд. кубометров природного газа. 

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