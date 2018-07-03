SOCAR: В настоящее время работа предприятий компании продолжается в нормальном режиме

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В настоящее время работа предприятий Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) продолжается в нормальном режиме.

Об этом сообщили Report в SOCAR.

"Авария в энергетической системе республики привела к временному сбою рабочего режима сухопутных месторождений SOCAR. В результате прекращения подачи электроэнергии произведена аварийная остановка на компрессорных станциях Управления экспорта газа, НПЗ имени Гейдара Алиева, предприятий ПО "Азерикимья", газоперерабатывающего завода. После восстановления электроснабжения к утру были постепенно запущены газохранилища, компрессорные станции, НПЗ и все установки предприятий "Азерикимья", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 3 июля на трансформаторе одной из подстанций ТЭЦ "Азербайджан" в Мингячевире произошла авария, приведшая к прекращению подачи электроэнергии в 39 городов и районов страны, включая города Баку и Гянджа.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин аварии.