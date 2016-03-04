​SOCAR в марте экспортирует по трубопроводу Баку-Новороссийск 80 тыс. тонн сырой нефти

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) с 1 марта 2016 года возобновила экспорт сырой нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск (Черное море, Россия). Как сообщили Report в компании, в марте по данному трубопроводу планируется экспортировать 80 тыс. тонн сырой нефти.

В компании отметили, что из-за возобновления экспорта в марте в 2016 году по трубопроводу Баку-Новороссийск будет транспортировано на 100 тыс. тонн меньше запланированных объемов сырой нефти: "Соглашение относительно транспортировки азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск подписано между "Транснефтью" и SOCAR в конце февраля 2016 года. До заключения соглашения данные объемы нефти экспортировались по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Тем самым, в годовой программе SOCAR по экспорту нефти сокращения не наблюдалось".

Отметим, что трубопровод Баку-Новороссийск построен для транспортировки сырой нефти в черноморский порт через территорию России. Общая протяженность трубопровода составляет 1 330 км. Первые поставки нефти на мировой рынок были осуществлены 25 октября 1997 года. В 2015 году по данному трубопроводу прокачано 1,2 млн. тонн, в 2014 году - 1 млн. тонн, в 2013 году - 1,75 млн. тонн. В 2016 году по маршруту Баку-Новороссийск планируется транспортировать 1,5 млн. тонн нефти.