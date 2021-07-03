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SOCAR в июне поставила в Украину около 80 тысяч тонн дизтоплива

SOCAR в июне поставила в Украину около 80 тысяч тонн дизтоплива Компания SOCAR New Energy, учрежденная совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) для поставок нефтепродуктов ”Роснефти “в Украину, в июне поставила 78,3 тыс. тонн дизельного топлива.
Энергетика
3 июля 2021 г. 11:48
SOCAR в июне поставила в Украину около 80 тысяч тонн дизтоплива

Компания SOCAR New Energy, учрежденная совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) для поставок нефтепродуктов ”Роснефти “в Украину, в июне поставила 78,3 тыс. тонн дизельного топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы “А-95”.

Наибольший объем ресурса - 23,4 тыс. тонн - был импортирован в адрес SOCAR Energy Ukraine. По 17,7 тыс. тонн и 16,3 тыс. тонн российского дизтоплива получили компании Bel Petrol Trading (Motto) и "БРСМ-Нафта" соответственно.

Также 8,1 тыс. тонн было поставлено для WOG и 7,3 тыс. тонн для компании Libro Trading. Конечными получателями 2,5 тыс. тонн, 2 тыс. тонн и 1 тыс. тонн ресурса стали Martin Trade, BS Oil (Unimex) и KLO.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR iyunda Ukraynaya 80 min tona yaxın dizel yanacağı tədarük edib

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