SOCAR в июне поставила в Украину около 80 тысяч тонн дизтоплива

Компания SOCAR New Energy, учрежденная совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) для поставок нефтепродуктов ”Роснефти “в Украину, в июне поставила 78,3 тыс. тонн дизельного топлива.

Компания SOCAR New Energy, учрежденная совместно с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) для поставок нефтепродуктов ”Роснефти “в Украину, в июне поставила 78,3 тыс. тонн дизельного топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы “А-95”.

Наибольший объем ресурса - 23,4 тыс. тонн - был импортирован в адрес SOCAR Energy Ukraine. По 17,7 тыс. тонн и 16,3 тыс. тонн российского дизтоплива получили компании Bel Petrol Trading (Motto) и "БРСМ-Нафта" соответственно.

Также 8,1 тыс. тонн было поставлено для WOG и 7,3 тыс. тонн для компании Libro Trading. Конечными получателями 2,5 тыс. тонн, 2 тыс. тонн и 1 тыс. тонн ресурса стали Martin Trade, BS Oil (Unimex) и KLO.