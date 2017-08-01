SOCAR в июле экспортировал около 2 тыс. тонн авиатоплива

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ В июле 2017 года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало 32 625 тонн дизельного топлива, 1 968 тонн авиатоплива, 6 360 тонн полиэтилена высокой плотности, 586 тонн изопропилового спирта, 2 976 тонн жидкой пиролизной смолы, 2 504 тонн пропилена и 1 058 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

В целом, в январе-июле 2017 года экспортировано 348 180 тонн дизтоплива, 26 054 тонн авиатоплива, 117 тонн печного мазута, 54 171 тонн полиэтилена высокой плотности, 6 405 тонн изопропилового спирта, 37 277 тонн жидкой пиролизной смолы, 24 662 тонн пропилена и 16 378 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

В июле 2017 года на мировом рынке цена этилированного бензина (для 1 тонны) составила 509,92 доллара, авиатоплива - 474,06 доллара, дизтоплива - 435,01 доллара, 1%-го серного мазута – 286,5 доллара, полиэтилена высокой плотности – 1 163,75 доллара, бутилен-бутадиеновой фракции - 515,66 доллара, жидкой пиролизной смолы – 509,92 доллара, пропилена – 790 евро, изопропилового спирта – 1 335 евро.