​SOCAR в I квартале добыл 1,8 млн тонн нефти, 1,6 млрд кубометров газа

В первом квартале этого года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) добыто 1,846 млн тонн нефти, 1,561 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Добыча газа по стране увеличилась на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,075 млрд кубометров, добыча нефти - на 0,15% - до 9,694 млн тонн.

Отмечено, что в первом квартале 2019 года SOCAR совместно с компаниями-партнерами поддерживала стабильный уровень добычи нефти в стране и добилась значительного роста добычи газа. "В увеличении добычи газа следует особо отметить роль новой скважины SOCAR, пробуренной на глубине 6810 метров на месторождении "Умид". Буровые работы на указанной скважине с самым высоким дебитом были завершены в условиях сложной геологической структуры, при их проведении впервые применялись различные безопасные технические методы. Потенциальные объемы добычи на скважине оцениваются в 2,5 млн кубометров газа, 400 тонн конденсата. Кроме того, были взяты образцы горных пород с глубины 5940-6810 метров, получена информация о температуре и пластовом давлении", - говорится в сообщении.

Инженерная часть проекта выполнена Научно-исследовательским и проектным институтом нефти и газа SOCAR. Проект управляется операционной компанией "Умид-Бабек" SOCAR, подрядчиком по бурению стало ООО SOCAR AQŞ. Другие подрядчики, такие как Baker Hughes, GE Company, Cameron, Sumitomo, Azeri MI, Weatherford, Schlumberger, Interwell, Azorel, AXDG, CMS, Azlab внесли значительный вклад в успешную реализацию проекта. Всего за отчетный период SOCAR было проведено 40 303 метров буровых работ.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что месторождение "Умид" является крупнейшим открытием геологов SOCAR за время независимости Азербайджана: "Несмотря на то, что оно расположено в довольно сложной геологической структуре, наши бурильщики преодолели все естественные препятствия в этой скважине. Впервые используя различные технологические решения, бурильщики завершили бурение на рекордную глубину более 6800 метров, тем самым успешно введя в эксплуатацию скважину с самым высоким дебитом. Потенциальная добыча скважины оценивается примерно 900 млн кубометров газа в год".