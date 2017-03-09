SOCAR в феврале увеличил перечисления в госбюджет на 37%

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале 2017 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) перечислила в госбюджет страны 262,658 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 46,776 млн манатов или 21,7% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

В феврале SOCAR перечислено 134, 471 млн манатов, что на 36,271 млн манатов или 36,9% превышает аналогичный показатель за 2016 год.

Помимо этого, в феврале 2017 года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 12,656 млн манатов, что на 1,734 млн манатов или 15,9% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В январе-феврале отчисления SOCAR в ГФСЗ составили 25,163 млн манатов, что на 4,113 млн манатов или 19,5% больше аналогичного показателя за 2016 год.