SOCAR: В Евлах-Агджабединской впадине проведены комплексные разведочные геофизические работы

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ По заказу ПО “Азнефть” производственным подразделением геофизразведки Управления геофизики и геологии Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) проведены комплексные разведочные геофизические работы по региональным профилям в Евлах-Агджабединской впадине.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в ходе работ, проводимых с апреля этого года с целью регионального отслеживания мезокайнозойских впадин и изучения толщины разновозрастных впадинных отложений, по четырем профилям в нефтегазоносном районе проведена 2D сейсморазведка протяженностью 312 линейных км и гравиметрические и магнитометрические исследования каждое протяженностью 340 линейных км.

По информации, полученные материалы в настоящее время обрабатываются и интерпретируются. Новые данные позволят правильно сориентировать разведочно-буровые работы.