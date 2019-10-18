SOCAR: В настоящее время в газохранилищах содержится 2,9 млрд кубометров газа

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) закачала в подземные газохранилища 2,110 млрд кубометров природного газа в текущем сезоне закачки газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

В настоящее время запасы газа составляют 2,880 млрд кубометров, процесс закачки газа в газохранилища продолжается.

В Азербайджане есть два подземных газохранилища – "Галмаз" и "Гарадаг". Сезон закачки газа охватывает период с апреля по ноябрь.

Как сообщил Report заместитель начальника управления связей с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, Азербайджан отказался от импорта природного газа с прошлого года.

По его словам, если в предыдущие годы газ использовался для реэкспорта, сейчас нет такой необходимости из-за роста добычи газа в стране: "В этом году в хранилища закачивается исключительно азербайджанский газ. Благодаря полному заполнению подземных газохранилищ, созданы условия для обеспечения газоснабжения страны в зимние месяцы".