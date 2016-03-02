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    ​SOCAR в этом году увеличил объем бурильных работ на 19%

    За два месяца произведено 17 тыс. м бурильных работ

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в январе-феврале этого года произвела бурильные работы протяженностью 16 853 м.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, все из них относятся к эксплуатационным работам. За указанный период произведено на 19% больше бурильных работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В феврале произведено 7 044 м бурильных работ, что на 0,77% больше февраля прошлого года. Кроме того, в феврале переданы в эксплуатацию 4 новых пробуренных скважины, с начала года - 5 новых скважин. 

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