​SOCAR в этом году увеличил объем бурильных работ на 19%

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в январе-феврале этого года произвела бурильные работы протяженностью 16 853 м.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, все из них относятся к эксплуатационным работам. За указанный период произведено на 19% больше бурильных работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В феврале произведено 7 044 м бурильных работ, что на 0,77% больше февраля прошлого года. Кроме того, в феврале переданы в эксплуатацию 4 новых пробуренных скважины, с начала года - 5 новых скважин.