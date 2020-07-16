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SOCAR в этом году транспортирует 585 тыс. тонн нефти

SOCAR в этом году транспортирует 585 тыс. тонн нефти Этот объем нефти будет транспортироваться по трубопроводу Баку-Новороссийск
Энергетика
16 июля 2020 г. 11:38
SOCAR в этом году транспортирует 585 тыс. тонн нефти

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) возобновит прокачку нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск с 17 июля.

Об этом Report заявил заместитель начальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

И. Ахмедов отметил, что до конца этого года планируется транспортировать по трубопроводу 585 тысяч тонн нефти. Он напомнил, что за минувший год 824 тысячи тонн азербайджанской нефти было отправлено в северном направлении.

Отметим, что транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск была приостановлена в январе по техническим причинам.

Трубопровод был построен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. Сырая нефть по трубопроводу транспортируется через российскую территорию в порт Новороссийск (Черное море). Соответствующий договор был подписан в Москве 18 февраля 1996 года. Первая нефть была поставлена на мировой рынок 25 октября 1997 года.

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