SOCAR в этом году произвел свыше 74 тыс. м бурильных работ

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в августе этого года произвела бурильные работы протяженностью 12 567 м.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из них 12 484 м приходятся на эксплуатационные, остальные - на разведывательные работы.

В целом, за январь-август SOCAR (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) произвела бурильные работы протяженностью 74 248 м, из которых 72 948 м пришлось на эксплуатационные, 1 300 м - на разведывательные работы.

Кроме того, что в августе переданы в эксплуатацию 4, с начала года - 39 новых пробуренных скважин.