​SOCAR в этом году произвел более 26 тыс. м бурильных работ

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в январе-марте этого года произвела бурильные работы протяженностью 26 409 м.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, все произведенные в этом году работы являются эксплуатационными.

В марте SOCAR произведено 9 556 м общего объема бурильных работ за первые три месяца этого года.

Помимо этого, в марте переданы в эксплуатацию 5, с начала года - 10 новых пробуренных скважин.