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    ​SOCAR в этом году перечислил в бюджет 1,271 млрд. манатов

    Компания в октябре этого года перечислила в госбюджет 136,031 млн. манатов

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) за октябрь этого года перечислила в госбюджет средства в объеме 136,031 млн. манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, за январь-октябрь этого года в госбюджет перечислено 1 271,276 млн. манатов.

    Кроме того, за октябрь текущего года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 11,194 млн. манатов. В целом, перечисления в ГФСЗ за январь-октябрь составили 115,417 млн. манатов. 

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