​SOCAR в этом году перечислил в бюджет 1,271 млрд. манатов

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) за октябрь этого года перечислила в госбюджет средства в объеме 136,031 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, за январь-октябрь этого года в госбюджет перечислено 1 271,276 млн. манатов.

Кроме того, за октябрь текущего года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 11,194 млн. манатов. В целом, перечисления в ГФСЗ за январь-октябрь составили 115,417 млн. манатов.