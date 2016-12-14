 Наверх
    Закрыть фоторежим

    SOCAR в прошлом месяце нарастил бурильные работы на 24%

    В ноябре переданы в эксплуатацию 5, а с начала года - 57 новых пробуренных скважин

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) в ноябре этого года произвела бурильные работы протяженностью 6 706 м.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, все они пришлись на эксплуатационные работы.

    Бурильные работы в прошлом месяце на 24% превысили работы за аналогичный период прошлого года. 

    В целом, за январь-ноябрь SOCAR (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) произвел бурильные работы протяженностью 100 363 м, из которых 97 693 м пришлось на эксплуатационные, 2 670 м - на разведывательные работы.

    Кроме того, в ноябре переданы в эксплуатацию 5, а с начала года - 57 новых пробуренных скважин.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi