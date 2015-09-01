​SOCAR в этом году экспортировал из порта Джейхан 11,3 млн. тонн нефти

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) за август 2015 года экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 871 787 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, экспорт сократился на 55% по сравнению с августом 2014 года.

В целом, за январь-август из порта Джейхан экспортировано 11 272 041 тонн или на 19% меньше сырой нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки.

Трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году.

Отметим, что в августе сырая нефть марки Brent продавалась на мировом рынке по средней цене 46,65 долларов за баррель, Urals - 46,14 долларов за баррель, BTC FOB Ceyhan - 48,17 долларов за баррель.