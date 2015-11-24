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    ​SOCAR в этом году добыто 7 млн. тонн нефти

    В октябре добыча составила почти 700 тыс. тонн

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь 2015 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) добыто 6 909,1 тыс. тонн нефти. Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 1,5% ниже соответствующего показателя прошлого года.

    В октябре этого года добыча составила 695 тыс. тонн, что на 1,9% меньше показателя в октябре прошлого года.

    Отметим, что в этом году SOCAR планирует добыть с принадлежащих ему месторождений 8,3 млн. тонн нефти. 

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