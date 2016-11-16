SOCAR в этом году добыл 5,2 млрд. кубометров газа

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В январе-октябре этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) добыла 5 210,2 млн. кубометров природного газа.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, за 10 месяцев добыча природного газа сократилась на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На октябрь приходится 503,7 млн. кубометров общего объема добычи, что на 15% меньше соответствующего периода прошлого года.

Добыча газа в октябре выросла в месячном исчислении на 4,5%.