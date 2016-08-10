​SOCAR в этом году добыл 4,4 млн. тонн нефти

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль 2016 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) добыто 4 420,7 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, добыча нефти сократилась на 8,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

На июль приходится 639 тыс. тонн общего объема добычи за январь-июль текущего года, что на 9% меньше показателя за июль 2015 года.

Отметим, что в январе-июле 2016 года Азербайджан добыл в целом 24 699,8 тыс. тонн нефти, из них 3 635,9 тыс. тонн приходится на июль.