SOCAR в этом году добыл 3,1 млн. тонн нефти

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ За январь-май 2016 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) добыто 3 161,7 тыс. тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, добыча нефти сократилась на 8,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

На май приходится 639 тыс. тонн общего объема добычи за отчетный период, что на 9,6% меньше показателя за май 2015 года.

Отметим, что за пять месяцев прошлого года добыто 17 544,2 тыс. тонн нефти.