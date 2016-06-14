​SOCAR в этом году добыл 2,7 млрд. кубометров газа

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в январе-мае этого года добыла 2 650,1 млн. кубометров природного газа.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, за этот период добыча природного газа сократилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

На май приходится 535,6 млн. кубометров общего объема добычи за пять месяцев этого года. Добыча газа в мае сократилась на 7% в годовом исчислении.

Отметим, что за январь-май 2015 года добыто 12 466 млн. кубометров газа.