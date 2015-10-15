Кредитная задолженность SOCAR сократилась на 1 млрд. долларов - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшний день кредитная задолженность Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) сократилась на 1 млрд. долларов. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.

По его словам, кредитная задолженность SOCAR снизилась с 7,9 до 6,9 млрд. долларов.

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В ближайшие дни Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) получит первый транш кредита от Международного банка Азербайджана, общая сумма которого составляет 1 млрд. 860 млн. манатов. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Госнефтекомпании по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.

Он отметил, что 1 млрд. 260 млн. манатов будет направлено на реконструкцию Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, 600 млн. манатов - на бурение скважин на месторождениях "Булла", "Гюнешли". Он напомнил, что имеется распоряжение Кабинета министров по данному вопросу, а государственным гарантом выступает министерство финансов. С.Гасымов сообщил, что контракты подписаны, оформление документов, необходимых на получение нового транша, находится на стадии завершения.

По его словам, из суммы первого транша 200 млн. манатов будет направлено на бурение, 50-60 млн. манатов - реконструкцию нефтеперерабатывающего завода: "Погашение кредита, направленного на бурильные работы, будет осуществляться за счет реализации добываемой продукции, а погашение суммы, потраченной на реконструкцию, - в течение 10 лет за счет госбюджета в виде отчислений на повышение уставного капитала компании".

С.Гасымов добавил, что кредиты являются долгосрочными, и срок погашения кредита на реконструкцию продлен на льготных условиях с 3 до 10 лет, на нефтегазовую добычу - предусмотрен на 5-6 лет.