SOCAR: В ближайшие 3-4 дня в Азербайджан импортируется 4 тыс. тонн бензина

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В последние дни в СМИ распространяется различная, способная вызвать замешательство информация относительно распоряжения Кабинета министров Азербайджана, а также постановлений №307 и №308 от 16 августа 2016 года, в связи с чем возникла необходимость прокомментировать данный вопрос.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отметим, что данные документы были приняты на основе обращения SOCAR в связи с остановкой на ремонт Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева в рамках программы модернизации НПЗ и Производственного объединения “Азерикимья” с учетом того, что работы по модернизации могут продлиться дольше стандартных 25-30 календарных дней.

"До ремонтных работ объем производства бензина марки АИ-92 на НПЗ имени Г.Алиева полностью удовлетворял внутренний спрос и даже позволял создавать определенные резервы. По информации на 16 августа, среднесуточное потребление по стране составило 3 900 тонн, что покрывалось за счет имеющихся запасов. На данный момент резервов хватит на 8-10 дней. С учетом того, что они больше не смогут покрывать спрос на рынке и в целях обеспечения внутреннего спроса, SOCAR обратился в Кабмин по вопросу освобождения ввозимого бензина АИ-92 от таможенных пошлин и акцизного налога. Данная просьба носит цель минимизировать финансовые потери SOCAR в период ремонта НПЗ. Цена на бензин в стране регулируется государством и останется стабильной", - заявили в компании.

Отмечается, что стоимость ввозимого бензина меняется ежесуточно в зависимости от цен на нефть на мировом рынке. Таким образом, распоряжение Кабмина от 16 августа 2016 года и указанные постановления служат сохранению стабильности на внутреннем рынке и предотвращению проблем с бензином. В ближайшие 3-4 дня в страну импортируется 4 тыс. тонн бензина. Этот процесс продолжится до возобновления производства на НПЗ им. Г.Алиева. После запуска завода импорт будет приостановлен.