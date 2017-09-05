SOCAR в августе нарастил экспорт из порта Джейхан на 36%

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-августе этого года экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 11 400 551 тонн сырой нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этих объемов экспорта на август пришлось 1 733 484 тонн.
За январь-август этого года экспорт из порта Джейхан увеличился на 0,18%, в августе – на 36% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.
Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.
Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.
Günel AbbasovaАвтор новости
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