SOCAR в августе нарастил экспорт из порта Джейхан на 36%

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в январе-августе этого года экспортировала из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) 11 400 551 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, из этих объемов экспорта на август пришлось 1 733 484 тонн.

За январь-август этого года экспорт из порта Джейхан увеличился на 0,18%, в августе – на 36% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Отметим, что показатели экспортированной SOCAR сырой нефти отражают объемы нефти, принадлежащей как государству, так и самой компании.

Азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.