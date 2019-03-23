Представитель SOCAR: В апреле в Европу будет поставлен газ в тестовом режиме

«SOCAR продолжает вкладывать инвестиции в полном объеме. Одной из наших самых важных задач на 2019 год - запуск НПЗ STAR в полной мере, после чего многие виды продукции, импортируемые в Турцию, будут производиться в этой стране. Таким образом, ежегодно дефицит будет снижаться на 1,5 млрд долларов".

Как передает Report со ссылкой на Yenişafak.com, об этом заявил глава по внешним связям SOCAR в Турции Мурат Лекомпте на экономическом саммите в Улудаге.

По его словам, SOCAR планирует довести объем инвестиций в Турции до 19 миллиардов долларов: "В прошлом году состоялось открытие НПЗ STAR. Этот нефтеперерабатывающий завод постепенно наращивает мощности. Этап тестирования уже завершен, и все модули начали функционировать. В ближайшее время начнется процесс производства".

Он также рассказал о Трансанатолийском газопроводе (TANAP): "По проекту TANAP начались важные процессы. На днях в городе Ипсала завершился последний этап соединения трубопровода с европейским участком. В апреле начнутся тестовые поставки газа. А в июле завершатся подготовительные работы для экспорта газа в Европу".